Apeldoornse IS-vrouw Xaviera S. blijft in cel

Xaviera S. blijft voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vrijdag bepaald dat ze nog zeker veertien dagen in de cel moet blijven. Ook een 24-jarige Tilburgse blijft in de de gevangenis zitten. Het tweetal wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

De vrouwen zijn dinsdag op Schiphol aangehouden na terugkeer uit het strijdgebied van IS in Syrië. S. (25) is in januari 2018 aangehouden in Turkije en dat land heeft beiden het land uitgezet. Ze heeft twee kinderen van drie en vier jaar oud. De kinderen zijn overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Nederlandse inlichtingendiensten

Xaviera S. vertrok in 2013 naar het kalifaat in Syrië. In Nederland liet ze haar jongste kind en familie achter. Sindsdien staat ze op de radar van de Nederlandse inlichtingendiensten en in 2016 werd ze op de terrorismelijst geplaatst.

Ze bewoog zich daar in hooggeplaatste kringen binnen IS. Dit bleek bij haar arrestatie in Turkije toen ze samen met twaalf andere vermoedelijke IS-strijders werd opgepakt. Een daarvan was een voormalige ‘minister’ van de terreurbeweging.

Goed gedrag

In Turkije is S. veroordeeld tot ruim zes jaar cel voor lidmaatschap van IS. In hoger beroep was de straf verlaagd naar vier jaar en twee maanden. Onlangs kwam ze daar na 1,5 jaar in de gevangenis te hebben gezeten vrij vanwege goed gedrag.