'Apeldoornse Jan Cremer' heeft lak aan de wereld in debuutroman

In zijn autobiografische debuutroman Dolen beschrijft Alex Kirchner hoe zijn alter ego Roy van Zanten vanuit een beschermd bestaan in Apeldoorn het leven besluit te vieren. Nadat z'n vader op nog jonge leeftijd plotseling is overleden biedt de erfenis van z'n moeder hem de mogelijkheid om het over een andere boeg te gooien. De wereld in. Of beter: fuck the world!