Apeldoornse Jasmijn haalt al 500 euro op met #SR17-sleutelhangers

Pieter uit Apeldoorn maakt de mooiste racebeelden met zijn drone

13:07 Met zijn video van een drone race op het TT Circuit in Assen viel Apeldoorner Pieter Bos in de prijzen bij de Drone Awards 2017. De 30-jarige maakte veel indruk op het publiek van droneawards.nl. Hij is maar wat blij. ,,Het is een hobby van mij en om dan een prijs te winnen is echt gaaf.''