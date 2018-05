Apeldoornse Jennifer Descendre is 'Miss Teen of Gelderland'

Politie gaat vooralsnog uit van twee verschil­len­de daders bij twee overvallen in Apeldoorn

4 mei De politie gaat er vooralsnog vanuit dat er bij de twee overvallen die kort na elkaar in Apeldoorn werden gepleegd, twee verschillende daders zijn betrokken. Op Koningsdag was het BP tankstation aan de Laan van Orden het doelwit, afgelopen dinsdagavond was snackbar het Trefpunt in Apeldoorn Zuid aan de beurt.