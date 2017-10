Apeldoornse jongen loopt hersenschudding op bij onterechte arrestatie

Ben Bloem opvolger Paul Blokhuis als Apeldoornse wethouder

14:59 ChristenUnie-politicus Ben Bloem is de waarschijnlijke opvolger van partijgenoot Paul Blokhuis als wethouder in Apeldoorn. Blokhuis is vorige week benoemd als staatssecretaris in het nieuwe kabinet. Hij was een van de vijf wethouders in Apeldoorn.