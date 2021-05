Apeldoornse jongeren bespreken zelden hun problemen, maar deze chatfunctie moet ze helpen

De eenzaamheid onder jongeren is gegroeid. Landelijk ligt die volgens de laatste cijfers van het afgelopen jaar op 69 procent. Voor de coronacrisis was dit nog 49 procent. En dus moeten sociaal werkers via allerlei wegen met jongeren in contact komen, vindt het JIP. Mede om die reden ontstond het initiatief voor de anonieme chatfunctie, die iedere vrijdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur beschikbaar is via Young055.nl/hulp.