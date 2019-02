Apeldoornse juwelier slaat alarm: een overvaller in de zaak! Maar de man blijkt een lookalike

Bijna 400 basis­school­kin­de­ren krijgen vandaag geen les doordat hun juf ziek is

11:43 Vandaag zijn in Nederland 383 basisschoolkinderen geregistreerd naar huis gestuurd omdat er geen juf of meester is die ze les kan geven. In onze regio gaat het daarbij om groep 7/8 van De Bundel in Apeldoorn en groep 5 van de Driemaster in Lelystad. Op de Julianaschool in Almen is een parttime-leerkracht een dag extra teruggekomen.