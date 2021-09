Apeldoornse kalverslachterij weer vol in bedrijf na roerige nacht: 84 activisten aangehouden

VIDEO/UPDATEDe schrik én boosheid zit er deze maandag flink in bij kalverslachterij Ekro in Apeldoorn, nadat een groep dierenactivisten zondagavond wist in te breken en zichzelf tot diep in de nacht vastketende in de productieruimten. Het bedrijf kreeg niet eerder te maken met een actie van deze grootte. De politie heeft 84 mensen, allen woonachtig in het buitenland, aangehouden.