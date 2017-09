Apeldoornse kapster Ilze door naar finale in Londen

Een spannende week voor de Apeldoornse kapster Ilze Looyen (30). Ze is door naar de internationale finale van de Wella TrendVision in Londen.

Looyen, die als zelfstandig onderneemster gevestigd is in het pand van Mooi onder één kap aan de Laan van Orden, won de nationale finale. Ze was genomineerd in de categorie 'Creative Vision' en ging zelfs naar huis met twee prijzen.

Naar huis met twee prijzen. Hoe zit dat?

,,Van de in totaal 108 inzendingen, verdeeld over de categorie Color Vison en Creative Vision, heb ik gewonnen in de tweede categorie. Eerst mocht de jury stemmen, ieder jurylid had 150 punten te verdelen. En wat bleek, alle juryleden hadden unaniem op mij gestemd. De dag daarna mocht het publiek kiezen en ook zij kozen voor mij. Jurylid Ronald Vedder van Publisher Estetica Nederland gaf aan dat hij het een enorm mooie look vond: creatief, draagbaar, subtiel en in balans. Juryleden Kirsten en Hakan Alacali van Artistic Directors Blur Hairstudio Enschede noemde het 'pure ambacht' zoals ik de mat in het haar heb geweven. Hij vond dat de passie er vanaf spatte en dat alles, het kleurgebruik, het model en de styling, perfect bij elkaar paste.''

Quote Omdat ik nu zoveel stemmen heb gekregen, zit ik al wel goed.

En nu?

,,Ik ben nu door naar de internationale finale in Londen in het tweede weekend van oktober. Daar ga ik heen samen met mijn visagiste Denise Schepers en mijn model Michelle Hup. Alles in deze wedstrijd moet dus in balans zijn; haarstyling, het model, de visagie en ook bijvoorbeeld wat je zelf aan hebt. Omdat ik nu zoveel stemmen heb gekregen, zit ik al wel goed. Voor Londen gaat het volgens mij dan ook alleen om een stukje finetuning nog, ik ga niet teveel meer 'punniken' aan de rest.''

Wat maakt jouw haarcreaties zo uniek?

,,Ik ben zelf heel erg klantgericht en kijk vooral naar wat de klant wil. En, ik ben heel eerlijk in mijn adviezen. Als iemand iets ziet op een plaatje, zal ik het altijd eerlijk zeggen als diegene dat beter niet kan doen. Ik zit nu zo'n vijftien jaar in het vak en zit sinds een jaar in het pand van Mooi onder één kap. Als kapster probeer ik altijd dicht bij mezelf te blijven. Ook probeer ik mezelf te blijven ontwikkelen. Zo mocht je na je inschrijving meedoen aan een driedaagse cursus van een professional, dus dat heb ik gedaan. Voor mijn prijswinnende creatie heb ik me laten inspireren door de vlechten uit de trendcollectie van Wella Professionals.''

Denk je dat je kunt winnen?