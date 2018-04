Apeldoornse Keepersdag met Robert Zwinkels (ADO)

Het is de zeventiende keer dat de Keepersdag wordt gehouden. Het doel is volgens woordvoerder Frank van Ark het keepersvak in een positief daglicht zetten. ,,Keepers blijven soms een beetje onderbelicht. Ze zijn toch vaak de buitenbeentjes van het elftal, dus het kan geen kwaad om ze in de belangstelling te zetten. We willen de keepers natuurlijk ook gewoon een leuke dag bezorgen.''

Van Ark is blij dat Zwinkels komt: ,,Afgelopen jaar was hij er ook bij. Het is prachtig als iemand uit het betaald voetbal de jongeren komt trainen. Zwinkels neemt echt de tijd om tips and tricks te delen met de jeugd.''

Duiken

Voor iedereen die twijfelt of het keepersvak iets voor hem of haar is: ,,Het duiken naar de hoeken is het allermooiste. Dat is net alsof je door de lucht vliegt'' zegt Van Ark.