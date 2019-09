Apeldoornse kinderen op het puntje van de stoel door verhalen van 100-jarige veteraan Tom Hicks

Apeldoorner Martijn Cornelissen (47) doet al zo'n dertig jaar onderzoek naar de Slag om Arnhem en leerde in die zoektocht Tom Hicks kennen. Hicks was zelf ook betrokken bij de Slag om Arnhem, en is vandaag aanwezig bij de herdenking van Market Garden in Heelsum. Martijn en Hicks bellen elkaar regelmatig en gaan altijd wat leuks doen als Hicks hier is. ,,Eerder gingen we onder meer naar de Efteling, musea of we gingen zeilen, maar tegenwoordig gaan we bijvoorbeeld samen lunchen'', legt Cornelissen uit. ,,En omdat we niet zoveel actiefs meer konden doen, bedacht ik een aantal jaren geleden dat het misschien wel leuk zou zijn als hij wat zou vertellen op de Sint Victorschool, waar mijn kinderen toen nog op school zaten. Dat heeft hij nu een aantal keer gedaan.''