Apeldoornse kinderen ruimen wieldop, flesjes en veel peuken op

videoMet gele hesjes, plastic zakken en grijpstokken in de aanslag verspreidden 125 kinderen zich gistermiddag in groepjes door Apeldoorn-West. De leerlingen van basisschool de Korenaar aan de Staringlaan deden mee aan 'De Week van Apeldoorn Schoon' en gingen op zoek naar zwerfvuil.

,,Ik ben heel blij dat jullie ons gaan helpen met opruimen'', zei wethouder Detlev Cziesso tegen de leerlingen, voor ze aan de slag gingen. ,,Met 'Heel Apeldoorn is Rein' willen we alle mensen bewust maken van de problemen van zwerfafval. Afval hoort in de prullenbak en niet op straat.''

In totaal helpen ruim 1.300 leerlingen van zestien Apeldoornse basisscholen deze week mee met het opruimen van de straten, een onderdeel van de actie 'Heel Apeldoorn is Rein'.

Sigarettenpakjes

De kinderen van groep 5 zijn razend enthousiast. Een jongen zit op zijn kop in de struiken, op zoek naar zwerfvuil. ,,Nynthe Batti (9) uit groep 5 vermaakt zich prima: ,,Het is super leuk om te doen en goed voor de natuur. Ik heb al plastic flesjes en sigarettenpakjes opgeruimd.'' Op de vraag of Nynthe het niet een vies werkje vindt is ze duidelijk: ,,Tuurlijk niet. Je kunt daarna toch gewoon je handen wassen?''

Eugenie Kense-Van Son, leerkracht van groep 5, legt uit dat de kinderen al een week les krijgen over afval. ,,Als voorbereiding hebben we vanochtend een aflevering van Het Klokhuis gekeken over de plastic soep in de oceaan. Die soep is letterlijk ver weg voor de kinderen, maar het opruimen van de straten is heel dichtbij. Het is iets waar ze zelf invloed op hebben.''

Ook Noa Sijtsma (8) uit groep 5 geniet van de opruimdag. ,,Ik gooi zelf al wel vaker zwerfvuil in de prullenbak. Het ergste vind ik dat dieren kunnen doodgaan als ze plastic opeten. Ik vind dat alle mensen zwerfafval in de prullenbak moeten gooien.''

Er werden bijzondere vondsten gedaan, zoals een wieldop, een stekker, een kleed voor in de auto en een onbeschadigd champagneglas. Het meest gevonden afval bestond uit peuken, blikjes, snoepverpakkingen en papiertjes.