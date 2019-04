Apeldoornse koster Grote Kerk krijgt kippenvel bij beelden brandende Notre-Dame: ‘Geschiedenis herhaalt zich’

De geschiedenis herhaalt zich, vertelt Van Twist. Wat er nu in Parijs is gebeurd, overkwam ook de ‘koninklijke’ kerk aan de Loolaan. ,,Door een brand op het dak is de kerk in 1892 zelfs tot de grond toe afgebrand. Dat kwam ook door werkzaamheden. Naast de kerk, waar nu theater Orpheus staat, was een begraafplaats waar een belangrijke begrafenis gaande was. De bouwvakkers wilden daar even heen, en lieten één man bij de teerpot blijven. Maar ook hij wilde even kijken, en liet de pot in de steek. Uiteindelijk brandde de hele kerk af.’’ Op de contouren van de oude Waterstaatskerk werd een nieuwe kerk herbouwd, in Neorenaissancestijl.