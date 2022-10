Apeldoornse kroeg Friends was drugs- en pokerhol: burgemeester houdt pand dicht, tot frustratie eigenaar

Ruzie leidt tot splitsing: Apeldoorn­se fractie zegt lidmaat­schap op en sluit zich aan bij partij Wybren van Haga

Na een ruzie met het partijbestuur is de volledige fractie van politieke partij GB Apeldoorn opgestapt. De groep gaat verder als lokale fractie van Belang van Nederland (BVNL), de partij van Wybren van Haga. Volgens fractievoorzitter Antoon Huigens is het een logische stap. ,,We moeten verbinden met mensen die gelijkgestemd zijn.’’

16 oktober