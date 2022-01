Den Olifant stond zaterdagavond volgens de gemeente Apeldoorn ‘stampvol met feestende mensen’. Ook werd er niet gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs, werd niemand voorzien van een zitplaats en droeg niemand een mondkapje. Handhavers van de gemeente gooiden het etablissement per direct op slot.

Eigenaar Frits Groeneveld stak de hand zondag al in eigen boezem: ,,Ik snap dat zij moeten controleren. Het was te vol en ik heb niet gehandhaafd. Dus ik wist dat dit kon gebeuren.’’ Maar, voegde hij toe: ,,Het is hier zo klein dat ik twee man en een paardenkop binnen kan laten. Dan valt er niets te verdienen. Terwijl ik mijn leveranciers ook moet betalen. Dat kan ik niet blijven uitstellen.’’

‘Uitgerekend deze ondernemer’

Als straf moet Den Olifant de komende twee weken dus gesloten blijven. Groeneveld was maandagavond niet bereikbaar voor een reactie op die maatregel. Op Facebook wordt hij overladen met medelevende berichten, maar burgemeester Heerts roept hem op het matje. De kroegbaas wordt uitgenodigd voor een gesprek op het stadhuis.

,,Waar we ons over verbazen’’, zegt Heerts in een persbericht, ,,is dat we uitgerekend met deze ondernemer de afgelopen twee zomers hebben meegedacht over mogelijkheden om zijn inderdaad kleine café toch draaiende te houden, binnen alle regels. Zo mocht hij een groot overdekt buitenterras exploiteren op het grasveld tegenover het station. Hij had ook nu gewoon contact met ons kunnen opnemen.’’

Heerts heeft dan ook geen goed woord over voor de ongehoorzaamheid van Den Olifant: ,,Ik snap dat kleinere cafés met de huidige coronamaatregelen lastig uit de voeten kunnen. Daarom dringen we als burgemeesters en als gemeenten ook stevig aan op een betere financiële ondersteuning en op een openingsplan voor de (nacht)horeca. In de tussentijd moet iedereen zich gewoonweg aan de regels houden. Corona is nog steeds geen griepje. En hoe meer mensen alles aan hun laars lappen, des te langer het duurt. Dus wie zich er niet aan houdt, schiet niet alleen in zijn eigen voet, maar in die van iedereen.’’

