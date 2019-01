Apeldoornse kunstenaar geeft schilderijen gratis weg

Vanaf 3 februari exposeert de Apeldoorner zijn werken in Salon1813 aan de Deventerstraat 13. Deze expositie is opgedeeld in twee blokken. De eerste twee weken verkoopt hij de werken voor ‘veel minder geld dan normaal’. De twee weken daarna gaan de deuren in het bijzonder open voor organisaties zonder winstbejag om gratis kunstwerken in te slaan voor de aankleding van hun gebouwen en instellingen. Te denken valt aan opvanghuizen, ziekenhuizen, dagbestedingslocaties, jeugdinstellingen, scholen, bejaardentehuizen en gevangenissen. ,,Voor kunst is op die locaties vaak geen budget en dat snap ik ook. Want als je moet kiezen tussen goede rolstoelen, een fijne keuken of kunst, dan snap ik dat je niet voor het laatste gaat.’'

Apetrots

Van der Weerd leeft vooral van specifieke opdrachten die hij krijgt. ,,Maar ondertussen blijf ik dus wel steeds nieuwe schilderijen maken. Ik exposeer zelden, omdat mijn ervaring is dat dan al je vrienden en kennissen komen, die drinken en eten wat, maar de schilderijen worden niet verkocht. Ik heb een stelling vol met schilderijen waar ik apetrots op ben en waar zo nu en dan eens een schilderij van verkocht wordt. Maar eigenlijk moeten al die werken gewoon gezien worden.’'

Hij denkt dat zijn kunstwerken niet zullen misstaan op de bovengenoemde plekken. ,,Mijn werk is niet zo ‘soft’ als wat je normaal ziet hangen; dat is vaak heel veilig gekozen. Mijn werk spreekt mensen aan die ook middenin het leven staan, denk aan jongeren in een jeugdhonk of mensen in een gevangenis. Die houden ook van een beetje stoer, daarvoor hoeft het niet allemaal zo gepolijst of een mooie aquarel te zijn; dat zien ze niet eens.’'

Afspraak

Bij de opening denkt hij zo’n dertig werken te kunnen ophangen. ,,Daarom lijkt het me goed als die instellingen dan een afspraak met me maken. Ik heb een map liggen; daar kunnen ze in bladeren en zo kunnen ze kijken wat ze willen hebben. Uiteindelijk is het idee dat ze echt toffe schilderijen hebben hangen en dat het ze niks kost.’'