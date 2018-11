Apeldoornse kwestie rond luifel eindigt met grote verbazing

Ja, dat de entree van het stadhuis beter kan - dat idee deelt Hans Ruijssenaars met de gemeente Apeldoorn. ,,Het is nu de grootste entree van Nederland. Honderd meter breed, zeven meter hoog, en daar ergens in het midden moet je naar binnen. ‘Ergens’ is wel wat vaag, daar kan ik in komen.’’

Dus is het verzoek van de gemeente in 2012 logisch. Het stadhuis is toe aan modernisering en bij een ingrijpende verandering van het gebouw moet Ruijssenaars als architect uiteraard betrokken worden. Oh ja, of dan meteen de entree uitnodigender en duidelijker kan worden.