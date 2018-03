Apeldoornse leerlingen 'dronken' in de auto met VR-bril

De leerlingen van de middelbare school maken eerst een 'nuchter rondje', om te wennen aan de VR-bril en de bestudering. Daarna kiezen de jongeren een verdovend middel: alcohol, cannabis, XTC of paddo's. Dara koos voor het laatste. ,,Ik vond het gedeelte waar ik nuchter moest rijden al lastig.'' De andere leerlingen kijken met Dara mee op een tv-scherm. Als Dara met paddo's de weg opgaat, verandert de omgeving in een paarse hallucinatie. ,,Als ik naar rechts stuur, gaat de auto naar links'', zegt Dara. ,,Ik raad zeker aan om niet achter het stuur te stappen, als je paddo's hebt gebruikt.''

Walinda de Jong, teamleider van Rijden Onder Invloed, schrikt als ze hoort dat Dara veertien is. ,,Eigenlijk mogen ze pas vanaf vijftien jaar in de VR-simulatie. We trekken daar een lijn, omdat we niet willen dat jongeren die nog niet met drank en drugs bezig zijn ermee geconfronteerd worden. Er schiet weleens iemand tussendoor.'' De campagne is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland. De Jong: ,,Het is bewezen dat jongeren sneller iets aannemen van iemand, waarmee ze zich kunnen identificeren. Het doel is dus om zoveel mogelijk jongeren te wijzen op de gevaren van rijden met verdovende middelen op.''

Volgens De Jong is Virtual Reality een heel effectieve manier. ,,De eerste keer dat ik in de stoel ging zitten met de VR-bril op, dacht ik dat de stoel echt bewoog. Het komt veel dichterbij de leerlingen dan een presentatie in de klas.'' Dara is het met De Jong eens. ,,Ik let niet altijd even goed op als er een voorlichting wordt gegeven in de klas. Dit is echt spelenderwijs leren.''

Ook Florent Beijnes (15) neemt plaats in de 'auto'. ,,Het is niet alleen een wijze les, maar ook heel realistisch. Onder invloed achter het stuur stappen is niet alleen gevaarlijk voor jezelf, maar ook voor andere weggebruikers.'' Ook Florent vindt dat je door het te ervaren, meer leert dan wanneer je moet luisteren naar bijvoorbeeld een presentatie. ,,Ik dacht eerst dat we weer zo'n saaie schoolcampagne zouden krijgen. Dit is veel leerzamer, leuker en spannender.''