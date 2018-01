Apeldoornse Lennart haalt voorpagina Portugese krant met dronefoto potvis

,,Ik was met mijn ouders een weekje op vakantie in Portugal, maandag was onze laatste volle dag. We liepen langs het strand en daar bleek een potvis te zijn aangespoeld. Ik had mijn drone bij me en ben direct gaan vliegen en heb foto's gemaakt. Een tijd later ben ik nog een keer de lucht in gegaan toen ze met een boot probeerden de potvis weer het water in te krijgen.''