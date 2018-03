Apeldoornse lijsttrekker Jezus Leeft: 'stop renovatie bunker Seyss - Inquart'

Zonder veel ervaring in de politiek hoopt Marloes Schouten als lijsttrekker en de enige kandidaat van de partij Jezus Leeft vandaag genoeg stemmen binnen te halen om een zetel in de Apeldoornse gemeenteraad te bemachtigen. Naast de meer algemene groene en duurzame standpunten, neemt de partij ook duidelijk stelling over meer Apeldoornse onderwerpen. Zo wil de partij de renovatie van de bunker van Seyss - Inquart stoppen en coffee- en tattooshops in Apeldoorn sluiten.

Om maar met de deur in huis te vallen, Jezus Leeft wil de renovatie van de nazibunker van Seyss- Inquart stopzetten. Waarom?

,,Volgens mij dient de renovatie geen enkel doel. Ik ben zelf in het concentratiekamp Auschwitz geweest, en de sfeer die daar hangt is zo drukkend. Ik kan me voorstellen dat dat in de bunker hetzelfde is, schoolgaande kinderen kunnen dat niet aan. Het is zo doods en drukkend, dat is niet geschikt voor schooljeugd. Zeker als daar niks tegenover gesteld wordt. Er is genoeg informatie over te vinden, in boeken, films, noem maar op. Daar is zo'n bunker niet voor nodig.''

Maar de renovatie zou niet alleen voor schooljeugd zijn, bezoekers kunnen toch ook iets leren van een bezoek aan de bunker?

,,Ik ben er een beetje bang voor dat, zeker in de tijd waar we nu in leven, er kans is dat er verheerlijking plaatsvindt van wat er toen is gebeurd. Dat is de angst die ik daar bij heb.''

Een ander belangrijk programmapunt van Jezus Leeft is het sluiten van coffee- en tattooshops in Apeldoorn, waarom is dat voor de partij zo belangrijk?

,,Als je leest wat drugs doen, dan is dat zo'n aanslag op je lichaam. Ik heb een tijdje bij Power Flower, de coffeeshop aan de Arnhemseweg gestaan. Zo veel mensen gaan daar naar toe, ook hele jonge mensen. Dan breekt mijn hart. Ik ben echt faliekant tegen. Het klinkt misschien idealistisch, maar met goede voorlichtingsprogramma's voor de jeugd en door op een vriendelijke manier het gesprek aan te gaan, hoop ik echt wat te veranderen. Ook richting de eigenaren van de shops, niemand wordt er gelukkig van om drugs aan anderen te verkopen. Jezus heeft in mijn leven heel veel betekend, en kan dat ook voor anderen. God stelt grenzen voor onze levens, waarbinnen het goed toeven is en dat wil ik mensen ook vertellen.''

En nu is het afwachten.