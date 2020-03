Apeldoornse Lily en Nino bekijken het in Kijkbuis Kids op SBS6

Viroloog GGD Noord- en Oost Gelderland: ‘We begrijpen nog niet waarom de Achterhoek achter­loopt in aantal besmettin­gen’

8:01 In Oost-Nederland kleuren vooralsnog drie gemeenten donkerrood als het gaat om aantallen bevestigde corona-besmettingen. Dat zijn Heerde, Nunspeet en Zwartewaterland. In alle drie de gemeenten is het aantal bekende besmettingen per 100.000 inwoners boven de 100. Valt daar iets over te zeggen?