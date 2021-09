Apeldoornse Lionel (17) laat droom uitkomen met eigen musical in Orpheus

Het idee voor The Musical Underground, zoals het stuk heet, ontstond naar aanleiding van zijn eigen bezoekjes aan musicals, vertelt Kistemaker. ,,Ik ben in 2017 naar Musicals in Concert geweest en toen was ik helemaal om. Van kleins af ben ik al gek op musicals. De eerste die ik bezocht was Soldaat van Oranje toen ik 12 of 13 was; dat maakte heel veel indruk op me. Een jaar later ging ik naar The Lion King. En dat bleef niet bij één keer. Ik wilde dit ook maken, maar dan met mijn eigen draai eraan.’’