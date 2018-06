Apeldoornse liquidatieverdachte ook in beeld voor brandstichtingen in Almelo

De 24-jarige Apeldoorner die vorige week werd aangehouden vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij een schietpartij in Gronau in mei vorig jaar, stak in de maanden daarna in Almelo twee huizen in brand. Dat bevestigen meerdere bronnen aan deze krant. In alle drie de gevallen ontsnapten slachtoffers aan de dood. Een verband tussen de zaken wordt niet uitgesloten.

Maurits R. zou in mei vorig jaar in Gronau van dichtbij meerdere kogels hebben afgevuurd op een auto. Daarbij werd een 45-jarige inzittende in zijn rug en been geraakt, maar de man overleefde de aanslag. R. zat al in de gevangenis in Zwolle toen hij werd aangehouden voor deze liquidatiepoging. Het voorarrest van R. is met twee weken verlengd, maar dat is slechts een formaliteit.

R. zit onder meer vast op verdenking van betrokkenheid bij twee woningbranden, aan De Bongerd en de Palestrinastraat in Almelo. Daar werden in juni en november vorig jaar ’s nachts brandbaar materiaal naar binnen gegooid, waarna bewoners wakker werden en zich ternauwernood in veiligheid konden brengen.

In relatie

Woordvoerster Tineke Zwart van het Openbaar Ministerie wil niet op de identiteit van de verdachte ingaan, maar bevestigt dat dezelfde persoon wordt verdacht van zowel de schietpartij als de branden. Ze zegt bovendien dat niet uitgesloten is dat de zaken met elkaar in relatie staan.

De politie vermoedt bovendien dat de schietpartij in Gronau gelinkt kan worden aan het in brand steken van een Turkse kapper in Enschede. Die moordaanslag zou op zijn beurt onderdeel uitmakten van een reeks zware geweldsuitbarstingen in Enschede.

Aanslagen in Enschede