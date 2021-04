Apeldoornse loods puilt uit met voetbalshirtjes voor jochies in Oeganda: ‘Zodra het kan, gaan we weer!’

Regels voor uitvaarten versoepe­len, maar is er echt meer ruimte voor rouwenden?

26 april Vanaf woensdag mogen meer mensen aanwezig zijn bij een begrafenis of crematie. Of dat lukt is nog maar de vraag, vrezen uitvaartverzorgers in deze regio. Want andere maatregelen die meer bezoekers mogelijk maken versoepelen niet. Is er voldoende ruimte voor meer rouwenden?