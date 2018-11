Apeldoornse Lotte geeft theatertraining als boost voor het zelfvertrouwen

De 34-jarige haalde haar bachelor klinische psychologie aan de universiteit van Nijmegen. Het was een moment waarop ze op een tweesprong stond. ,,Psychologie gaat uit van ziektebeelden. Dat was niet is waar ik me de rest van mijn leven mee bezig wilde houden. Energiek samenwerken spreekt me meer aan. Ik was als zangeres actief en ontdekte dat op het conservatorium van Tilburg muziektheater werd gegeven. Ik deed auditie en toen ik werd aangenomen was de keuze snel gemaakt.’’