Apeldoornse Luna Cnossen pakt nationale titel op NK mountainbike bij junioren vrouwen

VIDEO Schoenen gaan met liefde uit voor uniek kijkje in Apeldoorn­se moskee: ‘Normaal kom je hier helemaal niet binnen’

12 september De Eyüp Sultan Moskee aan de Sophialaan mag dan helemaal geen monument zijn. De deelname van het in 1985 geopende gebedshuis aan Open Monumentendag is wel een schot in de roos. Veel Apeldoorners grepen deze unieke gelegenheid aan om er dit weekeinde een kijkje te nemen.