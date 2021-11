Apeldoornse Lynn en Martijn omver geblazen in Kopen zonder Kijken: asbestpaleis wordt droomwoning

Vrouw valt op haar hoofd op busbaan in Apeldoorn

Op het Stationsplein ter hoogte van het busstation in Apeldoorn is vanmiddag rond 14.00 uur een vrouw op haar hoofd gevallen. De vrouw was in eerste instantie niet aanspreekbaar. Vanwege de ernst van de verwondingen werd een traumahelikopter opgeroepen, maar deze werd tien minuten later weer gecanceld toen de vrouw weer bijkwam.

17:24