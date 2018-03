Apeldoornse markt kraakt in zijn voegen door winterweer

Celstraf voor in Apeldoorn gearresteerde Ierse chauffeur die mensen smokkelde

15:12 De Ierse vrachtwagenchauffeur M.A. (46) is door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot 56 maanden cel. Hij smokkelde veertien Albanezen in zijn vrachtwagen vol groente en fruit en werd in de kraag gevat in Barneveld en Apeldoorn.