Apeldoornse Marktfontein blijft handenbinder

Toen ze besloten een pronkstukje te maken van het Marktplein, konden ze op het Stadhuis in Apeldoorn niet vermoeden dat de aan te leggen fontein zo'n handenbindertje zou worden. Sinds de aanleg in 2005 is er tonnen gestopt in het spuitende juweeltje. Vandaag wordt er opnieuw schade weggewerkt.

Twee man sterk wordt er gebikkeld op het Marktplein. De natuurstenen met de grootste schade worden weggehaald, leggen de arbeiders uit. De fontein is tijdens het werk uitgeschakeld maar de vier strandstoelen die het plein een nog zomerser uitstraling moeten geven staan er gewoon, achter dranghekken.

Volgens gemeentewoordvoerster Nanne Dorren is de operatie niet zo bijzonder. In principe is het één keer per jaar nodig om de natuurstenen tegels te controleren en de slechte te vervangen, zegt ze. ,,Maar er is ook weleens een keer overgeslagen.'' Volgens Dorren is natuursteen nu eenmaal kwetsbaarder dan betontegels. Bij de inrichting van het plein voor het Stadhuis is de balans gezocht tussen mooi en praktisch. ,,En met bijvoorbeeld een kermis op het plein en wekelijks markt, wordt het plein wel flink belast. Daardoor hebben de tegels veel te lijden.''

Serious Request

Voor de komst van het Glazen Huis had de gemeente ook al wat mankementen gesignaleerd aan de fontein, die is aangelegd in de vorm van blad, naar het gemeentelijke logo. Nog voor Serious Request werd die schade weggewerkt. Nu moet het opnieuw.

Dat is echter lang niet zo ingrijpend als wat er moest gebeuren na de aanleg in 2005. Toen bleken de gebruikte basalttegels die uit China waren aangevoerd zo ruw dat mensen erover struikelden. Markthandelaren beklaagden zich dat klanten onderuit gingen en gehandicapten spraken schande van de slechte begaanbaarheid. Eerst werden er als noodoplossing matten overheen gelegd, daarna werd een egaliseerpasta uitgesmeerd. Ook die operatie - uitgevoerd in een speciaal daarvoor opgebouwde verwarmde tent - was niet toereikend. Het basalt ging eruit, leisteen kwam ervoor in de plaats. Ook dat gaf echter problemen. Bij het aanbrengen van 'stormogen' voor marktkramen braken die tegels. Opnieuw werden de tegels verwijderd, in ruil voor een een nieuwe variant basalt.