Apeldoornse markthandel Van Laar AGF failliet

Kritiek op Accres in Apeldoorn moet les zijn voor Stedendriehoek

18 september Gevoelige plannen zoals die voor windmolens of een enorm hoge lichtmast aan de eigen gemeentegrens, moeten in de regio Stedendriehoek worden overlegd met aangrenzende gemeenten. Dat wil Gemeente Belangen (GB) in Voorst.