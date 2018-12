Vandaag bekijkt een groep ambtenaren onder toezicht van een notaris welk ontwerp de meeste stemmen heeft gekregen. De komende twee dagen is er contact met de ontwerpbureaus en wordt de officiële openbare bekendmaking voorbereid. Die is donderdag vanaf 16.00 uur op het Marktplein. De uitvoering van het winnende plan begint in 2020. Een jaar later is het nieuwe plein klaar.



De gemeente Apeldoorn is enthousiast over de opkomst voor de verkiezing.