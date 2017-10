Apeldoornse Marleen Peek hoopt op het grote Oranje

Ze is een imposante verschijning binnen de lijnen van het basketbalveld. De pas 17-jarige Marleen Peek, 1.94 meter lang, is center van de FSG Royal Eagles uit Apeldoorn. De vrouw van de rebounds en scores is nog in de race voor de uiteindelijke selectie van het Nederlands vrouwenbasketbalteam, de Orange Angels. Als een van de jongste spelers.

Bondscoach Hakim Salem van Oranje maakt volgende week de selectie bekend die gaat beginnen aan de kwalificatie voor het EK in 2019. Op 11 november begint Oranje met het thuisduel tegen Oekraïne, vier dagen later treffen de Angels topland Spanje in een uitwedstrijd. De Apeldoornse Peek hoopt daar bij te zijn, maar weet dat de concurrentie groot is.

De voorlopige selectie van 24 speelsters, waar Peek onderdeel van is, wordt volgende week gehalveerd. ,,Ik hoop dat ik er dan nog bij zit natuurlijk, dat zou geweldig zijn. Een droom die uitkomt, maar er komen binnenkort veel ervaren speelsters die buiten Nederland basketballen terug tijdens de windows (de periode dat interlands worden afgewerkt, red.). Dus ik houd er niet echt rekening mee.’’

Amsterdam Angels

Peek maakt al wel deel uit van Oranje onder de 20 jaar en speelde vorige maand nog met de Amsterdam Angels, Oranje bestaande uit speelsters uit Nederlands hoogste competitie, in de Europa Cup. ,,Dat ging heel goed, maar het grote Oranje is natuurlijk mij doel. Maar ik ben nog jong, heb nog een hele toekomst voor me.’’

Die toekomst heeft de havist uit Apeldoorn al wel gedeeltelijk ingevuld. Dit jaar nog de Vrouwen Basketball League met de Royal Eagles, waar ze voor het tweede seizoen speelt, maar dan lonkt Amerika. Want Peek wil na de havo studeren in Amerika. ,,Geschiedenis of kinderpsychologie’’, vertelt ze. ,,En basketballen bij een college. Ik wil ervaren hoe het er daar aan toe gaat, ervaring opdoen en met en tegen Amerikaanse speelsters uitkomen. Daar word ik alleen maar beter van, want dat is het streven.’’ Het avontuur lonkt en dat is Peek op het lijf geschreven. ,,Natuurlijk zal het wel even wennen zijn, zo ver weg, maar ik ben er van overtuigd dat ik daarmee om kan gaan. En als ik college heb afgerond ben ik nog pas 22 als het goed is. Nog steeds erg jong.’’

CTO Amsterdam