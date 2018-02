Apeldoornse meerkamper Sintnicolaas: ontspannen naar de top

Besluitvorming bestemmingsplan Eerbeek uitgesteld

2 februari De Brummense gemeenteraad gaat later beslissen over het ontwerp bestemmingsplan Eerbeek. De raadsfracties zouden op donderdag 15 februari daarover de knoop doorhakken, maar er zijn nog zoveel vragen over het plan dat uitstel nodig en wenselijk is. Dat bleek donderdagavond tijdens een drukbezocht raadsforum.