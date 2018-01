Apeldoornse meiden naar EK Karate in Sochi

VideoHet is voor het eerst in de Nederlandse karate-geschiedenis dat er een Nederlands jeugdteam naar een Europees Kampioenschap mag. Nancy Nuesink (14), Selina Cicek (14) en Jennifer van Westering (15), leerlingen van Karate Do Smaal, zijn de gelukkigen.

Eind deze maand reizen de drie meiden af naar Sochi in Rusland om begin februari hun kunsten te laten zien. ,,Heel vet om hieraan mee te mogen doen'', vindt Selina. ,,Vooral ook omdat we meisjes zijn, want het hadden net zo goed jongens kunnen zijn die daarheen mochten.''

Vlekkeloos

De drie doen mee aan het onderdeel 'kata'; dat eruit ziet als een schijngevecht. Hierbij doen ze ook een 'Bunkai', waarbij ze echt met elkaar vechten. In deze laatste weken voor ze erheen gaan, trainen ze nog hard om alles zo vlekkeloos en synchroon mogelijk te laten verlopen. ,,De Bunkai mag nóg wel spectaculairder'', zegt Jennifer. ,,We moeten proberen elkaar meer echt te raken.'' Nancy wil graag bij de 'Kata' nog wat meer kracht gebruiken. ,,Dan ziet het er sterker uit.''

Voor het drietal beheerst karate hun leven. ,,Dat moet ook wel, anders kom je niet verder'', vertelt Nancy.

Ribben

Dat ze elkaar echt slaan en raken, vinden ze niet erg. ,,We trainen nu een jaar met z'n drieën'', legt Selina uit. ,,In het begin is het wel lastig elkaar te slaan, maar je raakt eraan gewend. Eerder hadden we wel last van onze ribben of een dikke pols, maar op het moment zelf voel je dat helemaal niet.'' Nancy: ,,Ik merk aan mezelf dat ik van ons drieën nog de meeste moeite heb om te klap op te vangen. Ik laat me sneller vallen dan nodig is. Dat wil ik graag nog verbeteren voor we naar Rusland gaan.''

Trots

Trainer Jaap Smaal is trots op 'zijn' drie meiden. ,,Dit wordt echt een mega-ervaring voor ze.'' Zelf weet hij als geen ander hoe hoog de spanning oploopt tijdens de wedstrijden. ,,Ik was de bondscoach toen in 1992 twee dames van mijn karateschool in de categorie 'senioren' mee mochten doen aan het EK. De druk is gigantisch.'' Hij ziet wel aan de meiden dat ze er echt voor willen gaan. ,,Deze dames zijn echt heel erg goed. Ze trainen vijf dagen per week, daar moet je ook wel een hele positieve instelling voor hebben. En ik ben ook best streng voor ze. Ik zeg het ze ook als het niet goed is wat ze doen.''

Nancy, Selina en Jennifer hopen zelf dat ze opvallen tussen de andere deelnemers. Jennifer: ,,Ik heb geen idee of we kans maken om te winnen, maar ik hoop in ieder geval op een podiumplek. Ik heb al even gekeken op YouTube en het concurrentieniveau is behoorlijk hoog.'' Selina besluit: ,,We gaan er gewoon voor.''

Volledig scherm Nancy Nuesink (r), Selina Cicek (m) en Jennifer van Westering (l) van Karate Do Smaal zijn geselecteerd om mee te doen met het Europees Jeugd Kampioenschap Karate 2018 © Kevin Hagens