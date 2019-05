Apeldoornse Michelle Menick: ’Ook door oorlog verscheurd land kent schoonheid’

Vertel je iemand dat je naar Iraaks Koerdistan reist, dan krijg je steevast de vraag, is het daar wel veilig dan? Niemand zal vragen of er mooie natuur is. Eigenlijk is dàt wel wat de Apeldoornse Michelle Menick het meest fascineert. ,,Dat mensen er niet bij stil staan dat er ook gewoon studenten wonen, kunstenaars, hoogleraren. En dat er hippe radiostations zijn. En dat het land een prachtige natuur kent, waar je mooie wandelingen kan maken”. Ze geeft toe, het is een begrijpelijke reactie. De Apeldoornse stond er zelf ook niet bij stil dat óók in door een oorlog verscheurd land, ‘gewone’ mensen wonen, mensen met toekomstplannen. Dat ondervond ze onlangs toen ze twee weken met de uit Arnhem afkomstige (video)journalist Renske de Haan in het land was om een documentaire te maken over vrouwen in het land.