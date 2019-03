‘Apeldoornse missen’ gaan voor de hoofdprijs: Miss Beauty of the Netherlands

Sanne Meijerhof (16) uit Eerbeek: ,,Een vriendin heeft mij hiervoor opgegeven. Toen ik hoorde dat ik door was naar de castingdag ging ik er gelijk voor. Elke finalist van voorgaande jaren heeft het over de leuke trainingen die je veel zelfverzekerder maken. En dat is ook gelijk de reden waarom ik meedoe.”

Iris Hulleman (20) uit Apeldoorn: ,,Ik ben blij dit te mogen beleven met een stel leuke meiden. We hebben geluk want onze groep steunt en helpt elkaar en iedereen is aardig. In het voortraject zijn we vooral bezig met workshops bij het voorbereiden op de finale. Er is een gezonde spanning in de groep en iedereen zet zich volledig in.”