Apeldoornse modezaak voor lange vrouwen verder als Long Tall Sally

Pretty Tall is ruim zeven jaar geleden opgezet door de Apeldoornse Inez Scheper, met een winkel in Apeldoorn. Later volgde ook een winkel in Hoofddorp. ,,Dat we nu een partnership aangaan met Long Tall Sally is best wel een grote stap'', zegt Scheper. Partnership is het overigens niet echt. ,,Pretty Tall wordt overgenomen en ik kom in dienst bij Long Tall Sally.''