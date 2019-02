Apeldoornse moeder die haar twee kinderen doodde: was het moord of het medicijn?

Hoger beroepIn hoeverre zijn de antidepressiva die Aurélie V., de Apeldoornse moeder die in 2013 haar twee kinderen om het leven bracht, van invloed geweest op haar gedrag? Over die vraag buigt het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zich vandaag als de zaak tegen haar in hoger beroep behandeld wordt.

Aurélie werd in maart 2016 door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot negen jaar cel en tbs voor de moord op haar twee kinderen Lucas (8) en Rosa (6). Lucas was meervoudig gehandicapt, de zorg voor haar zoon viel Aurélie zwaar. Na het doden van haar twee kinderen probeerde de vrouw een einde aan haar eigen leven te maken.

Medicijn

Tijdens de zittingen in Zutphen ging het veelvuldig over het antidepressivum paroxetine, dat Aurélie het jaar voorafgaand aan de gewelddadigheden slikte. Kan het zijn dat het medicijn, dat in verband wordt gebracht met agressie en een verhoogde kans op zelfmoord onder jongeren, in deze zaak een rol heeft gespeeld? Verschillende deskundigen deden onderzoek, maar kwamen niet tot een eenduidig antwoord. Zo concludeerde de opgeroepen Deense professor Peter Gøtzsche dat het zeer onwaarschijnlijk was dat de moorden zouden zijn gepleegd als ze geen paroxetine had gebruikt.

De rechtbank Zutphen oordeelde echter dat niet objectief vast was te stellen of Aurélie paroxetine daadwerkelijk onregelmatig slikte en welke mogelijke bijwerkingen dat had. De rechters concludeerden dat Aurélie niet handelde onder invloed van het antidepressivum.

Conflict

Zowel de advocaten van Aurélie destijds, als het Openbaar Ministerie tekenden hoger beroep aan. Maar het handjevol deskundigen dat geraadpleegd wordt in zaken waarin antidepressiva in het spel zijn, is onderling met elkaar in conflict geraakt. Ze verwijten elkaar wangedrag of te weinig bezit van wetenschappelijke kennis.

Job Knoester is advocaat van Aurélie V. Volgens Job Knoester, de huidige advocaat van Aurélie, doet die onderlinge strijd van de deskundigen de rechtspraak geen goed. ,,De manier waarop zij ruzie maken, heb ik nergens anders in strafzaken gezien. Ik kan me wel voorstellen dat rechters dan ook denken: wat moeten we hier van maken?"



Hij pleit er dan ook voor om voorbij die ‘semantische discussie’ te kijken. ,,De deskundigen komen via een andere weg op hetzelfde punt uit. Namelijk dat het in zijn algemeenheid zo kan zijn dat deze medicatie in zeldzame gevallen tot heftig geweld leidt. En dat er ook in deze zaak aanwijzingen zijn dat dat het geval kan zijn geweest. Het probleem is dat de deskundigen wetenschappers zijn. Zij zullen nooit zeggen dat het 100 procent zeker is dat het daardoor komt.”

In Nederland zijn de rechters terughoudend in het meenemen van de mogelijke invloed van bijwerkingen in hun vonnis, maar in Canada, Australië en de Verenigde Staten ligt dat anders. Daar zijn verdachten van zogenoemde ‘Prozac killings’ vrijgesproken of lichter gestraft, omdat de rechters erkennen dat het antidepressivum een rol kan hebben gespeeld.

Gevaar

Dat de rechters in Nederland voorzichtig zijn, brengt volgens Knoester een gevaar met zich mee. ,, Als je over de grens kijkt, dan zie je dat rechters zonder pardon een causaal verband aannemen tussen medicatie en heftig geweld. In Nederland willen de rechters daar niet aan. Er zijn een paar uitspraken geweest waarin ze zeggen: vermoedelijk is er wel een verband, maar we weten niet hoe groot dat is. Het is gevaarlijk om zo voorzichtig te zijn. Zolang niet erkend wordt dat deze medicatie tot dit geweld kan leiden, blijft het risico zich voordoen. Als het misgaat, dan is het heel heftig. Daar moet je niet de ogen voor willen sluiten.”

De vader van Lucas en Rosa, de ex-man van Aurélie, laat via zijn advocaat weten geen reactie in de media te willen geven over de zaak.