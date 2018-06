Apeldoornse moeder woedend over brutale diefstal elektrische fiets van zieke Naomi

Onafhankelijk

Spoorloos

Hoewel het bericht dat moeder Ellen op Facebook heeft geplaatst al een paar honderd keer gedeeld is, is de witte Gazelle die Naomi van de gemeente Apeldoorn kreeg nog steeds spoorloos. Tot verdriet van Naomi en woede van Ellen. ,,Ik kan mezelf wel voor het hoofd slaan", zegt een geëmotioneerde Ellen. ,,Elke avond zetten we die fiets in de schuur, maar er speelt op dit moment even van alles bij ons in de familie. In die consternatie zijn we één keer vergeten de fiets binnen te zetten. Maar hij stond bij ons onder de carport. En op slot. De volgende ochtend had ik in eerste instantie nog niets door, behalve dan dat er een oude Puch-fiets bij ons huis stond. Pas toen ik even later op Naomi's fiets naar het voetbalveld wilde, kwam ik er achter dat ze onze fiets hadden meegenomen in ruil voor die Puch."