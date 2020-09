Apeldoornse motorcoureur Shana van der Vlist laat kansen liggen in derde wedstrijd van NK

Van der Vlist moest al snel aan de bak op een nat gemaakte baan. ,,We kregen niet echt de tijd om aan de baan te wennen. Er was vrijwel gelijk de kwalificatierace en daarin werd ik vierde. Toch was ik als beste weg na de start alleen kwam ik met de veel snelheid de eerste bocht in waardoor ik moest uitwijken. Daardoor kwam ik toch als derde door. Daarin kon ik me goed meten aan Nancy van de Ven en Lynn Valk. We eindigden ook binnen een paar seconden van elkaar met Nancy als winnares en ik als derde.”