Apeldoornse motorcrosser Shana van der Vlist baalt na teleurstellend laatste WK-weekend, toch overall vijfde plek

In de eerste manche in Trentino begon van der Vlist sterk, net zoals de laatste weken de starts steeds goed gaan. Op een harde baan met veel hoogteverschil leek het op de derde plek lange tijd goed te gaan. Tot er mechanische problemen kwamen. „Er was iets met de achterremmen. Daardoor moest ik de snelheid even laten zakken. Voordat ik een beetje in de gaten had hoe ik toch wel kon rijden, was ik al een paar plekken teruggevallen. Daardoor zat er niet meer in dan de zesde plek. Voor mij toch wel even een baalmoment.”