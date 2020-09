Apeldoornse motorcrosser Shana van der Vlist gaat aan de leiding in het Nederlands kampioenschap



Motorcrosser Shana van der Vlist heeft vandaag in Harfsen goede zaken gedaan om de NK titel. Met een derde plek in de eerste en een eerste plek in de tweede manche kwam ze aan de leiding in de NK race die over drie weekenden gaat.