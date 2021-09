Apeldoornse mountainbikester Anne Terpstra zit er aan het einde van het seizoen mentaal doorheen

De 30-jarige oud-Apeldoornse was blij. Blij voor haar team omdat zij toch als eerste waren geëindigd in het ploegenklassement. Daarin was haar zesde op plek cruciaal. Maar daarmee hield de blijdschap wel op. Het lange, zware seizoen breekt nu op. „We zijn hier na het WK in Italië maandag direct naar toe gereden. Je fietst wat uit en bekijkt het parcours. Maar ik kon er nog geen zin in krijgen. De shortrace vrijdag leek een fiasco te worden, al werd ik toch nog toch nog elfde. Dat deed me goed. Ik merk echter dat het op is in mijn hoofd”, aldus Terpstra. ,,Het lichaam is nog goed. Anders wordt je vandaag geen zesde in dit veld en op het zware parcours.”