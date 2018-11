Apeldoornse notaris schuldig aan kostbare beroepsfouten

Video & update Monumenta­le boerderij op Nationaal Park De Hoge Veluwe in as

6:35 Op het natuurpark Nationaal Park De Hoge Veluwe is vanavond een monumentale rietgedekte woning in as gelegd. De brand woedde aan de Houtkampweg in Hoenderloo. Het werd door de brandweer opgeschaald naar een grote brand. Drie brandweerwagens, één tankwagen en een watertransportsysteem werden ingezet.