Apeldoornse ombudsman 'niet nodig'

Rechter

Goed georganiseerd

Berends vindt dat Apeldoorn zijn zaken wel degelijk goed heeft georganiseerd. Wie klachten en bezwaren heeft, kan die aan de orde stellen, reageerde hij. Als iemand een procedure voor de onafhankelijke bezwarencommissie start, gaat de gemeente bijvoorbeeld eerst met de bezwaarmaker in gesprek. Dat werkt goed, aldus Berends. Bovendien is Apeldoorn aangesloten bij de Nationale Ombudsman. ,,Die is goed bereikbaar en laagdrempelig voor de burgers. In 2018 zijn er twee klachten voorgelegd aan de Nationale Ombudsman, vorig jaar niet één. Toen we een geprek met de Ombudsman hadden, toonde die zich tevreden over hoe wij het in Apeldoorn hebben georganiseerd.'' 'Nieuwe vormen van participatie' verbeteren dat nog, denkt hij, zoals huiskamergesprekken en een Facebook-spreekuur.