Apeldoornse onderneemster begint House of Tall

De 1,90 meter lange Scheper begon in 2010 met een winkel op de Eglantier in Apeldorn, als uitvloeisel van de webwinkel waarin ze mode voor lange mensen verkocht. Later voegde ze daar een filiaal in Hoofddorp aan toe. Zelfstandig verder groeien was lastig, merkte ze. Oktober vorig jaar verkocht ze haar bedrijf daarom aan Long Tall Sally, dat in dit segment kleding met name dankzij online verkoop claimde wereldmarktleider te zijn.