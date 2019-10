Apeldoornse ondernemer ontsnapt aan de dood bij crash benzinepomp

Automobi­lis­te gewond bij aanrijding in Apeldoorn

9:29 Een automobiliste is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding op de Vlijtseweg in Apeldoorn. Twee auto's kwamen daar door onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Een van de auto's schoot na de klap door en kwam in een tuin tot stilstand.