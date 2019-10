Apeldoornse ongelukkenbocht wordt gekanteld, ‘helling’ nu wel in buitenbocht

Die blauwe luifel aan de Koningin­nel­aan in Apeldoorn gaat weg, maar dan?

21 oktober Hoe ziet straks de gevel eruit van het voormalig De Graaf-pand aan de Koninginnelaan in Apeldoorn? Die vraag blijft nog even onbeantwoord, want een eerste ontwerp voor een nieuw front is niet geslaagd.