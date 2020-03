Apeldoornse organisatie zorgt - in beschermende kleding - dat coronapatiënten niet in eenzaamheid hoeven te sterven

Palliaterm in Apeldoorn, een netwerkorganisatie van zelfstandige zorgverleners die patiënten in de laatste fase van hun leven zorg aan huis verlenen, staat klaar om patiënten die aan corona lijden en stervende zijn in hun eigen woning te verzorgen. ,,Voor ons is dit ook een beetje pionieren, maar het is belangrijk dat mensen weten dat wij de mogelijkheid gaan bieden. Mensen hoeven zo niet in alle eenzaamheid in een ziekenhuis te sterven”, zegt bestuurder Dietske van Maanen. Inmiddels is zondag de eerste coronaptiënt bij Palliaterm aangemeld.

Ziekenhuizen en zorgorganisaties zetten in Nederland inmiddels overal palliatieve afdelingen op voor coronapatiënten. In de bedden komen alleen patiënten te liggen die volgens de artsen gaan overlijden. Van Maanen: ,,Toch zijn er veel coronapatiënten die graag thuis willen sterven, zeker ook omdat patiënten in het ziekenhuis geen bezoek mogen ontvangen. Huisartsen staan met de handen in het haar want ze hebben acute situaties waarin het om coronapatiënten gaat die niet in een ziekenhuis willen sterven maar ook niet in een hospice terecht kunnen”.

Volledig scherm Bestuurder Dietske van Maanen van Palliaterm uit Apeldoorn. © Maarten Sprangh

Op basis van vrijwilligheid

Om tegemoet te komen aan ook deze groep patiënten hebben zorgverleners van Palliaterm er op vrijwillige basis gekozen om ook coronapatiënten in hun eigen huis te gaan verzorgen. Van Maanen: ,,Voor onze zorgverleners is palliatieve zorg aan coronapatiënten nieuw. Maar het zijn zorgverleners die dagelijks in de palliatieve, terminale zorg werken. Ze zijn ervaren verpleegkundigen en verzorgenden die bewust voor deze zorg hebben gekozen. Ze weten wat ze kunnen verwachten in een situatie waarin het leven eindig is. Onze professionals hebben uiteraard de beschikking over beschermende middelen zoals mondmaskers, brillen, handschoenen en schorten en zullen er ook op toezien dat de bezoekers de nodige voorzorgsmaatregelen nemen. Alles volgens de landelijke richtlijnen. Ik heb geen idee hoe zich dit ontwikkelt, dit is voor ons ook een beetje pionieren”.

Ziekenhuizen ontlasten

Dietske van Maanen denkt op deze manier de ziekenhuizen ook te kunnen ontlasten en als coronapatënten de mogelijkheid krijgen in hun vertrouwde omgeving te sterven. ,,Corona is al beangstigend genoeg, onze zorgverleners van Palliaterm bieden de begeleiding en verzorging die nodig zijn voor de patiënt en zijn of haar omgeving”.