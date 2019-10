Apeldoornse orgelman Robin dolblij met officiële erkenning

Pyromaan? Dat hoeft niet, zegt de expert over de autobran­den in Apeldoorn en Deventer

27 oktober In Deventer gingen in grofweg vijf weken acht auto’s in vlammen op, in Apeldoorn brandde het in een week tijd drie keer. Een pyromaan? Volgens forensisch psycholoog Ernst Ameling is dat waarschijnlijker als sprake is van een patroon. ,,Het kan bijvoorbeeld ook een zooitje vandalen zijn.”